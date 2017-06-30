Транспорт Москвы работает в усиленном режиме из-за грозы и урагана

В Избранное

Москва, 30 июня. Весь городской транспорт в российской столице работает в усиленном режиме из-за непогоды.

Так, в случае резкого ухудшения погоды ГУП «Мосгортранс» задействует 50 единиц специальной техники и около ста сотрудников для обеспечения бесперебойной работы транспортной сети.

Как отметили в пресс-службе Департамента транспорта, автобусы частных перевозчиков работают по расписанию, диспетчерский центр также контролирует выполнение графика. Дополнительный транспорт может быть задействован при необходимости.

Что касается подземки, то в данный момент на открытых участках линий метрополитена производится очистка путей для предотвращения сбоев движения, вызванных снижением скорости поездов, передает газета «Вечерняя Москва».

Отметим, что по информации синоптиков, москвичей ожидает порывы ветра до 24 метров в секунду, сильные ливни, возможны грозы.