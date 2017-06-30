Россияне назвали лучшего игрока сборной РФ на Кубке конфедераций
Москва, 30 июня. Вратарь российской сборной Игорь Акинфеев назван лучшим игроком команды на Кубке конфедераций. Так считают 12% от общего числа респондентов, опрошенных в ходе исследования, которой провел ВЦИОМ.
За нападающего Федора Смолова проголосовали 5%. 4% посчитали, что лучшим был полузащитник Юрий Жирков. Далее по убывающей идут Денис Глушаков, Александр Головин, Андрей Аршавин и Александр Кержаков.
Напомним, сборная России в ходе выступления на Кубке конфедераций одержала победу в одном матче и в двух потерпела поражение. Заработанные три очка позволили российским футболистам занять лишь третье место в группе.