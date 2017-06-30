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Сирия новости 30 июня 16.30: потери ИГ в Дейр эз-Зоре, атака смертников близ сирийско-ливанской границы
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    Сирия новости 30 июня 16.30: потери ИГ в Дейр эз-Зоре, атака смертников близ сирийско-ливанской границы

    16:30  30 Июня 2017
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    Потери ИГ в Дейр эз-Зоре

    Сирия, 30 июня. Террористы ИГ* атаковали позиции «Хашд Аш-Шааби» к югу от Мосула. Смертники напали на солдат ливанской армии вблизи сирийско-ливанской границы. Уничтожено 11 боевиков ИГ в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по позициям исламистов на окраине района Джобар в Восточной Гуте Дамаска.

    «Исламское государство» (ИГИЛ*): ведет бои с САА на окраине района Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; потеряло руины мечети Аль-Нури в Западном Мосуле; совершило нападение на позиции «Хашд Аш-Шааби» к югу от Мосула.

    Сирийская свободная армия** (ССА): открыла огонь по позициям курдов вблизи  городов Айн Дакна и Аль-Хасъя на севере провинции Алеппо; подверглась атаке со стороны ВВС Сирии в окрестностях города Даръа.

    Курды: вели бои с ССА близ города Мари в северной части Алеппо.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Продолжается вооруженная конфронтация между проправительственными подразделениями и боевиками вооруженной оппозиции на северо-востоке Дамаска. Информационный портал Syria Newz передает, что сирийские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по позициям исламистов «Файлак Ар-Рахман» на окраине района Джобар. Сведений о нанесенном радикалам уроне пока не поступало.

    Тем временем пятеро смертников атаковали солдат ливанской армии, которые патрулировали лагерь для беженцев в городе Эрсаль, расположенном недалеко от границы с Сирией. Военный источник в сети Twitter (sayed_ridha) передает, что в результате взрыва погибли семь ливанских солдат.

    Провинция Латакия

    Карта военных действий — Латакия

    Новостное агентство AA News сообщает о том, что в северной части провинции Латакия возобновились столкновения между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции. Артиллерия сирийской армии провела обстрел укрепрайонов исламистов вблизи населенных пунктов Калаз, Слоз и Иса Бинар. Напомним, в целом регион наравне с Тартусом является одной из самых безопасных частей Сирии, поскольку большинство населения Латакии — алавиты, поддерживающие президента Башара Асада. Тем не менее в северных предместьях провинции время от времени происходят взаимные перестрелки между радикалами и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА).

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Турецкая артиллерия обстреляла позиции Отрядов народной самообороны (YPG) вблизи  городов Айн Дакна и Аль-Хасъя на севере Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство Syria War News. О потерях со стороны курдских формирований не сообщается. Кроме того, разворачиваются бои в районе города Мари. Напомним, ранее Анкара перебросила в регион подкрепление и военную технику. Известно, что объединенные силы радикалов Сирийской свободной армии (ССА) и турецких войск планируют занять территории, подконтрольные курдам, и продвинуться к провинции Идлиб.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Солдаты Сирийской арабской армии (САА) ведут ожесточенные бои с террористами «Исламского государства»* на окраине района Аль-Панорама в административном центре провинции. Военный источник в социальной сети Twitter (herelattakiasy) передает, что в ходе столкновений было ликвидировано 11 боевиков, еще несколько получили ранения.

    Дейр эз-Зор уже на протяжении трех лет делят практически пополам силы правительственных войск и ИГИЛ. Стычки между противниками происходят в столице региона ежедневно. Тем не менее обе стороны до сих пор удерживают свои позиции.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Сирийские ВВС интенсифицировали удары в окрестностях Даръа в поддержку наступления подразделений «Хезболлы» и правительственных войск. Военные самолеты нанесли несколько авиаударов по военным штабам и укреплениям боевиков «Исламского государства» в окрестностях населенного пункта Мзериб, недалеко от деревень Гараз и Аль-Нуайма, а также на окраине района Аль-Лажат. Об этом сообщает местный источник в сети Twitter (shahid_daraa). Данные об итогах боевых вылетов в данный момент формируются.

    Напомним, крупномасштабное наступление союзников САА началось после того, как в административный центр региона прибыло подкрепление ливанских отрядов «Хезболлы».

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Вновь отмечаются стычки между радикалами вооруженной оппозиции и проасадовскими формированиями к северу от столицы региона. Информагентство Masar Press Net передает, что союзники Сирийской арабской армии (САА) нанесли ракетный удар по укрепрайонам боевиков недалеко от города Аль-Латамина. В то время как артиллерия правительственных войск открыла огонь по опорным пунктам исламистов в районе города Талбиса. Новостной портал Iraq Sunah News сообщает, что в результате обстрела были ранены семь радикалов.

    Данная часть провинции входит в одну из четырех зон деэскалации, которые были установлены в ходе переговоров между вооруженной оппозицией и Сирийской арабской армией (САА), проведенных в Астане при посредничестве представителей РФ. Несмотря на то, что в зонах безопасности запрещены любые военные действия, боевики постоянно проводят провокационные обстрелы позиций САА, на что правительственные войска вынуждены открывать ответный огонь.

    Ирак

    Карта военных действий — Мосул

    Армия Ирака взяла под контроль руины мечети Аль-Нури в Западном Мосуле, сообщает военный источник в Twitter (Radiorisaala). Ранее поступала информация о том, что здание мечети было разрушено в результате авиаудара военных самолетов западной коалиции.

    Между тем радикалы «Исламского государства» ночью совершили нападение на позиции ополченцев «Хашд Аш-Шааби» в районе города Ширкат, расположенного к югу от Мосула, передает Twitter-канал (humamthearab). Никаких сведений о потерях в рядах шиитских ополченцев не поступало.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 30 июня 16.30: потери ИГ в Дейр эз-Зоре, атака смертников близ сирийско-ливанской границы
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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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