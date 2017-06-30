Подросток в Барнауле лишился рук из-за застрявшего на дереве котенка

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Барнаул, 30 июня. Следователи в Барнауле проверяют сообщения СМИ о 16-летнем подростке, который лишился рук в результате попытки снять котенка с дерева.

Предварительно установлено, что 9 июня в поселке «Спутник» подросток попытался пройти по металлической трубе между заброшенной бройлерной и деревом, чтобы спустить на землю котенка. Юноша случайно задел провода линии электропередач под трубой и получил обширные ожоги. В больнице ему ампутировали предплечья обеих рук.

В ходе доследственной проверки специалисты выяснят все обстоятельства случившегося и дадут оценку действиям лиц, ответственным за надлежащую эксплуатацию электросетей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.