Кабмин представил Путину на ратификацию протокол к соглашению о размещении ВКС РФ в Сирии

В Избранное

Москва, 30 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении президенту России Владимиру Путину протокола к соглашению между Россией и Сирией о размещении на территории арабской республики авиагруппы ВС РФ.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную думу… протокол к соглашению между РФ и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил РФ на территории САР от 26 августа 2015 года», — говорится в постановлении.

Напомним, сам протокол был подписан в Дамаске 18 января.

