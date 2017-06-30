ЛНР: Киев перебросил в Донбасс наемников из Грузии и Польши

В Избранное

Луганск, 30 июня. Разведка Луганской народной республики зафиксировала размещение в зоне так называемой антитеррористической операции группы иностранных наемников. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, в районе населенного пункта Светлодарск отмечается прибытие грузинской диверсионно-разведывательной группы.

Как отметил Марочко, наемники действуют вдоль линии разграничения, проводя теракты и провокации. Кроме того, в населенном пункте Станица Луганская было зафиксировано перемещение польских наемников в количестве 70 человек на трех автомобилях «Урал».

Марочко добавил, что в районе населенного пункта Пришиб были замечены около 30 военнослужащих в экипировке и форме стран НАТО.

Ранее уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего подчеркнул, что Украина движется в сторону полномасштабной войны в Донбассе.