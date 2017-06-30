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Ямальское морское чудовище шокировало британские СМИ
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    Ямальское морское чудовище шокировало британские СМИ

    15:20  30 Июня 2017
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    Ямальское морское чудовище шокировало британские СМИ

    Лондон, 30 июня. Британские журналисты придумали имя чудовищу, которое сфотографировал житель Ноябрьска на городском озере. Англичане сравнили странное существо со знаменитым Лох-несским чудовищем из Шотландии.

    Как сообщает Ura.Ru, британское издание Daily Mail посвятило целую статью необычному животному. Журналисты подробно рассказали, каким образом жителю Ноябрьска удалось сделать знаменитые снимки.

    Англичане прозвали чудовище «Несси-лыжницей», намекая на то, что ЯНАО расположен на севере. В статье также написано, что когда-то на этом озере жили лебеди, однако таинственное существо их распугало.

    Автор: Дима Оленин
    #чудовище
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    Ураган надвигается на Москву, начался ливень

    13:03  30 Июня 2017  /обновлено: 15:06  30 Июня 2017
    4013

    Ураган надвигается на Москву

    Москва, 30 июня. Жителей Москвы в пятницу, 30 июня, ждет резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили в Гидрометцентре, ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду. Начался ливень.

    В МЧС предупреждают: столице угрожают сильные дожди уже в ближайшие часы, также возможен град. Все это затянется не на один час: погода «отпустит» москвичей и гостей столицы только ближе у полуночи.

    Как стало известно ФАН, надвигающийся ураган уже повлиял на работу аэропортов, прогнозируются задержки рейсов.

    Несколько недель назад в Москве произошел сильнейший ураган. По последним данным, его жертвами стали 17 человек, десятки людей получили травмы, инфраструктуре города был нанесен серьезный урон.

    8 Фото.
    8 Фотографий
    РИА Новости / Владимир Астапкович, Рамиль Ситдиков, Валерий Мельников, Геннадий Мельник
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    Автор: Алексей Громов
    #москва #ураган
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