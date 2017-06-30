Ямальское морское чудовище шокировало британские СМИ
Лондон, 30 июня. Британские журналисты придумали имя чудовищу, которое сфотографировал житель Ноябрьска на городском озере. Англичане сравнили странное существо со знаменитым Лох-несским чудовищем из Шотландии.
Как сообщает Ura.Ru, британское издание Daily Mail посвятило целую статью необычному животному. Журналисты подробно рассказали, каким образом жителю Ноябрьска удалось сделать знаменитые снимки.
MONSTER; Russian 'Loch Ness monster' believed to dwell in a Siberian lake...#Monster #Russia #News https://t.co/VCwchrFrLT— RICHARD GRIMES (@Grimesygrimes) November 2, 2016
Англичане прозвали чудовище «Несси-лыжницей», намекая на то, что ЯНАО расположен на севере. В статье также написано, что когда-то на этом озере жили лебеди, однако таинственное существо их распугало.