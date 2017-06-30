Алеппо: курды намерены до последнего защищать Африн от Турции
Алеппо, 30 июня. Армия Турции планирует полностью зачистить от курдов район Африн на севере провинции.
Сирийские источники сообщают, что турецкая армия ведет интенсивные обстрелы курдских «Отрядов народной самообороны» в районе кантона Африн. Наибольшим обстрелам подвергается город Раджо.
Отмечается, что Турция намерена основать новую военную базу в районе Драт Азза в северной части провинции Алеппо.
Один из командиров курдского ополчения заявил, что его бойцы останутся в Африне и будут до последнего защищать город.