Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Стали известны подробности ЧП с мальчиком, лишившимся рук при спасении котенка
Весь мир
Алеппо: курды намерены до последнего защищать Африн от Турции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Алеппо: курды намерены до последнего защищать Африн от Турции

    14:58  30 Июня 2017
    210

    Алеппо: курды намерены до последнего защищать Африн от Турции

    Алеппо, 30 июня. Армия Турции планирует полностью зачистить от курдов район Африн на севере провинции.

    Сирийские источники сообщают, что турецкая армия ведет интенсивные обстрелы курдских «Отрядов народной самообороны» в районе кантона Африн. Наибольшим обстрелам подвергается город Раджо.

    Отмечается, что Турция намерена основать новую военную базу в районе Драт Азза в северной части провинции Алеппо.

    Один из командиров курдского ополчения заявил, что его бойцы останутся в Африне и будут до последнего защищать город.

     

    Автор: Алексей Громов
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    Ураган надвигается на Москву, начался ливень

    13:03  30 Июня 2017  /обновлено: 15:06  30 Июня 2017
    4013

    Ураган надвигается на Москву

    Москва, 30 июня. Жителей Москвы в пятницу, 30 июня, ждет резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили в Гидрометцентре, ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду. Начался ливень.

    В МЧС предупреждают: столице угрожают сильные дожди уже в ближайшие часы, также возможен град. Все это затянется не на один час: погода «отпустит» москвичей и гостей столицы только ближе у полуночи.

    Как стало известно ФАН, надвигающийся ураган уже повлиял на работу аэропортов, прогнозируются задержки рейсов.

    Несколько недель назад в Москве произошел сильнейший ураган. По последним данным, его жертвами стали 17 человек, десятки людей получили травмы, инфраструктуре города был нанесен серьезный урон.

    8 Фото.
    8 Фотографий
    РИА Новости / Владимир Астапкович, Рамиль Ситдиков, Валерий Мельников, Геннадий Мельник
    Показать ещё
    Автор: Алексей Громов
    #москва #ураган
    Комментарии
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Мужчина с зонтиком погиб во время грозы в Подмосковье

        16:18 30 Июня 2017 45
        Читать
        16:09
        Сегодня

        Госдума выбрала текст присяги для будущих российских граждан
        15:36
        Сегодня

        МИД РФ: В ПАСЕ ведется оголтелая кампания против российской делегации
        14:19
        Сегодня

        Оснащенный «Калибрами» корвет «Гремящий» спустили на воду в Петербурге
        14:19
        Сегодня

        Будущее напишут в Гамбурге: чего ждать от встречи Путина и Трампа на саммите G20
        13:52
        Сегодня

        Гроза, сильный ливень и ураган: в Москве начался разгул стихии

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1196

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1470

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8527

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2507

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2115
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

        Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

        15:52   30 Июня 2017
        113
        Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года

        Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года

        14:55   30 Июня 2017
        139
        Путин призвал объединить потенциал России и Белоруссии

        Путин призвал объединить потенциал России и Белоруссии

        14:48   30 Июня 2017
        138
        Россия надеется на ясность в отношениях с США после встречи Путина и Трампа — Лавров

        Россия надеется на ясность в отношениях с США после встречи Путина и Трампа — Лавров

        11:18   30 Июня 2017
        196