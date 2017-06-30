Град, пробки и упавшие деревья: соцсети рассказали о последствиях «ветхозаветного потопа» в Москве

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Москва, 30 июня. Ливень с градом и сильный ветер обрушились в пятницу на столичный регион. Жители Москвы транслируют происходящее в соцсети.

Синоптики предупредили, что основной удар стихии придется на вечер пятницы. Экстренные службы и общественный транспорт в городе работают в усиленном режиме. Днем в пятницу появились первые сообщение о поваленных деревьях и жертвах. По последним данным, жертвами стихии стали три человека, еще несколько человек пострадали от падения деревьев.

«Именно 30 июня 2017 в Москве обломки деревьев и крыш совершили свой первый полет, правда не в космос, но хоть какой-то», — шутят пользователи.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на данный момент ситуация на столичных дорогах оценивается в 8 баллов, город встал из-за многочисленных аварий. Ожидается, что пробки вырастут еще больше к вечернему часу пик.

Из-за непогоды в столичных аэропортах задерживаются десятки рейсов. В «Шереметьево» ранее было объявлено грозовое предупреждение, в «Домодедово» отменено уже семь рейсов.

«В связи с грозой в Московском регионе возможны задержки прилетающих и вылетающих рейсов», — предупредили во «Внуково».

#шереметьево #шереметьевоаэропорт #погода #погодашепчет #погодашепчетсидидома???? А собираемся лететь в #newyork Публикация от Елена Гетьман (@elenelengem) Июн 30 2017 в 4:57 PDT

Вообще не понимаю, как сейчас наш самолёт сел... ничего не видно и поливает безостановочно! Ещё и молнии сверкают???????????? pic.twitter.com/fDvG0wj239 — Константин Генич (@GenichK) June 30, 2017

«Ну что там,третья часть ветхозаветного будет или можно расслабиться и покурить?» — пишет Valeriana_Srk‏ в Twitter.

В некоторых районах Москвы прошел сильный град размером с горошину. Пользователи Instagram публикуют последствия стихии в Мытищах.

Ну, как то так... Публикация от kora_orvat (@kora_orvat) Июн 30 2017 в 4:23 PDT

Из-за ливня в городе начался потоп, некоторые улицы и дворы оказались затоплены. По данным ГУП «Мосводосток», после ливня поступило семь заявок по скоплению воды. Бригады работают в усиленном режиме.