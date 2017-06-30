Град, пробки и упавшие деревья: соцсети рассказали о последствиях «ветхозаветного потопа» в Москве
Москва, 30 июня. Ливень с градом и сильный ветер обрушились в пятницу на столичный регион. Жители Москвы транслируют происходящее в соцсети.
Синоптики предупредили, что основной удар стихии придется на вечер пятницы. Экстренные службы и общественный транспорт в городе работают в усиленном режиме. Днем в пятницу появились первые сообщение о поваленных деревьях и жертвах. По последним данным, жертвами стихии стали три человека, еще несколько человек пострадали от падения деревьев.
«Именно 30 июня 2017 в Москве обломки деревьев и крыш совершили свой первый полет, правда не в космос, но хоть какой-то», — шутят пользователи.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на данный момент ситуация на столичных дорогах оценивается в 8 баллов, город встал из-за многочисленных аварий. Ожидается, что пробки вырастут еще больше к вечернему часу пик.
Из-за непогоды в столичных аэропортах задерживаются десятки рейсов. В «Шереметьево» ранее было объявлено грозовое предупреждение, в «Домодедово» отменено уже семь рейсов.
«В связи с грозой в Московском регионе возможны задержки прилетающих и вылетающих рейсов», — предупредили во «Внуково».
«Ну что там,третья часть ветхозаветного будет или можно расслабиться и покурить?» — пишет Valeriana_Srk в Twitter.
В некоторых районах Москвы прошел сильный град размером с горошину. Пользователи Instagram публикуют последствия стихии в Мытищах.
Из-за ливня в городе начался потоп, некоторые улицы и дворы оказались затоплены. По данным ГУП «Мосводосток», после ливня поступило семь заявок по скоплению воды. Бригады работают в усиленном режиме.