Сирия: боевики ИГ отбили у курдов крупнейший квартал в Ракке
Бейрут, 30 июня. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в России) захватили крупнейший район в сирийском городе городе Ракка — ас-Синаа. Об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин».
По данным телеканала, курдские бойцы «Демократических сил Сирии» были вынуждены покинуть один из районов Ракки под натиском террористов. Отмечается, что курды отступили после длительных и ожесточенных боев с террористами.
* Организация запрещена на территории РФ.