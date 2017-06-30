Московские коммунальщики готовы встретить «ураган века» во всеоружии

В Избранное

Москва, 30 июня. Более тысячи коммунальщиков в Москве приготовились к мощному ливню, который в СМИ уже называют одним из признаков «ураганов века».

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Мосводосток», более 1100 сотрудников предприятия заступили на круглосуточное дежурство из-за резкого ухудшения погоды. Всего на дежурстве состоят 375 бригад и 293 единицы техники. Одна из главных целей специалистов — сохранить бесперебойное движение общественного транспорта.

Ранее москвичей предупредили о штормовом ветре, сильных ливнях, граде и грозе в пятницу. Специалисты предсказывают, что во второй половине дня в столице выпадет более половины месячной нормы осадков.