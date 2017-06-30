Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года
Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций в отношении западных стран до 31 декабря 2018 года.
«Продлить с 1 января по 31 декабря 2018 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года», — говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.
Правительству поручено принять меры, необходимые для осуществления указа, и при необходимости вносить предложения по его изменению. Напомним, что накануне вступил в силу вердикт о продлении экономических санкций ЕС против России до 31 января 2018 года.