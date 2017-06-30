Москва и Пекин не конкурируют в решении проблемы Северной Кореи — посол России

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Москва, 30 июня. Предложения РФ и КНР, которые посвящены урегулированию ядерного кризиса на Корейском полуострове, не конкурируют друг с другом. Об этом заявил посол Российской Федерации в Китае Андрей Денисов.

«Китай предложил свои формулы. Мы их разделяем и поддерживаем. Но у нас есть и свое видение: как и в какой комбинации пытаться найти условия компромисса между проведением военных учений под эгидой США и ракетно-ядерными программами КНДР», — цитирует слова дипломата РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов ввести санкции против Северной Кореи.