Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

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Москва, 30 июня. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу провел телефонные переговоры с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом. Об этом проинформировали официальные представители МИД РФ.

В ходе диалога Лавров уведомил Ягланда о том, что Москва приняла решение приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год.

«До безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы», — указано в заявлении.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий указал на то, что ПАСЕ превращается в площадку для мелочного сведения счетов.