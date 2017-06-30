Беконная пощечина мусульманке обернулась для британца тюремным сроком

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Лондон, 30 июня. Британца, ударившего девочку-мусульманку куском бекона по лицу, посадили в тюрьму на шесть месяцев.

Инцидент произошел в Лондоне. Как следует из материалов дела, Алекс Чиверс начал оскорблять женщину и ее дочь в традиционной мусульманской одежде, с которыми столкнулся на улице.

Оскорблениями он не ограничился, а пошел дальше и ударил ребенка куском бекона по лицу. Происходящее сняли на камеру своих мобильных телефонов приятели Чиверса.

Как отмечает Associated Press, помимо лишения свободы суд приговорил британца к выплате пострадавшей компенсации в размере 117 фунтов стерлингов.

