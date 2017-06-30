Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Стали известны подробности ЧП с мальчиком, лишившимся рук при спасении котенка
Новости Сирии
Сирия сегодня: провокации террористов в Даръа, Шойгу рассказал об успехах Дамаска и его союзников
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: провокации террористов в Даръа, Шойгу рассказал об успехах Дамаска и его союзников

    15:12  30 Июня 2017
    589

    Химоружие

    Сирия, 30 июня. Боевики различных террористических группировок намерены устроить провокацию и обвинить Дамаск в применении химического оружия в провинции Даръа. В июне правительственная армия Сирии, при поддержке ВКС РФ освободила более 12 тысяч квадратных километров территории и 69 населенных пунктов. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Провокация с душком

    Сирийские власти уверены, что радикальные исламисты из различных террористических группировок собираются устроить провокацию с использование боевых отравляющих веществ и обвинить во всем официальный Дамаск.

    Так, бандформирования в южной мухафазе Даръа, в которой в настоящее время идут активные столкновения правительственных войск и их союзников с террористами, собираются действовать по заранее отработанным схемам.

    Фрагменты защитного костюма

    Один из вариантов развития событий заключается в том, что радикалы намеренно взорвут в одном из городских районов снаряды, начиненные боевыми отравляющими веществами и обвинят во всем сирийскую армию. Второй сценарий подразумевает размещение террористами у своих позиций бочек с химоружием и провокацию армии САР на открытие плотного огня, в результате которого емкость будет пробита, а опасные вещества вырвутся на свободу.

    ОЗХО передала доклад о зарине в ООН

    Организация по запрещению химического оружия подготовила специальный доклад о применении боевого вещества зарин в сирийском городе Хан-Шейхун и направила его в Совет безопасности Организации объединенных наций, заявили в пресс-службе ОЗХО.

    Напомним, ранее сотрудники организации заявили, что в начале апреля на территории Сирии действительно был использован запрещенный газ зарин. Они же рассказали, что смогли приступить к работе по определению типа отравляющего вещества в течение 24 часов с момента инцидента. Стоит отметить, что ученые не смогли лично посетить печально известный Хан-Шейхун по соображения безопасности, однако быстрое развертывание оценочной миссии в стране дало возможность команде ОЗХО поучаствовать во вскрытии тел погибших во время химатаки, сборе биологических материалов и образцов окружающей среды.

    «Доклад был направлен в Совет Безопасности ООН», — отметили сотрудники организации.

    Якобы последствия применения ОВ

    4 апреля сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун, который находится в провинции Идлиб. Кроме погибших, 200 человек получили ранения различной степени тяжести. При этом виновниками инцидента оппозиционеры назвали армию САР. В ответ на это официальный Дамаск решительно отверг обвинения и возложил ответственность на боевиков и их покровителей. Представители сирийских властей не раз подчеркивали, что армия Сирии не располагает подобным оружием и никогда не применяла отравляющие вещества против мирных сирийцев.

    Шойгу об успехах Дамаска

    В июне правительственная армия Сирии и ее союзники, при активной поддержке ВКС РФ сумели освободить более 12 тысяч квадратных километров территории и 69 населенных пунктов, развивая успех на северо-востоке Алеппо, в районе Пальмиры и на юге страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    «В течение последнего месяца сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения при поддержке ВКС России развивают успех на северо-востоке провинции Алеппо, в районе Пальмиры и на юге Сирии. Только за июнь от боевиков освобождено 69 населённых пунктов и 12 177 квадратных километров территории», — отметил главный российский военный.

    Армия Сирии наносит удар по террористам

    Более того, министр сообщает, что армия Дамаска и его союзники в настоящее время активно продвигаются вдоль сирийско-иорданской границы. При этом продолжается поддержание режима прекращения боевых действий. В настоящее время к режиму «тишины» уже присоединилось 228 различных отрядов сирийской оппозиции. После подписания меморандума о создании зон деэскалации в Сирии число нарушений режима «тишины» сократилось кратно.

    Автор: Сергей Гагарин
    #россия #сирия #алеппо #башар асад
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    Ураган надвигается на Москву, начался ливень

    13:03  30 Июня 2017  /обновлено: 15:06  30 Июня 2017
    4013

    Ураган надвигается на Москву

    Москва, 30 июня. Жителей Москвы в пятницу, 30 июня, ждет резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили в Гидрометцентре, ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду. Начался ливень.

    В МЧС предупреждают: столице угрожают сильные дожди уже в ближайшие часы, также возможен град. Все это затянется не на один час: погода «отпустит» москвичей и гостей столицы только ближе у полуночи.

    Как стало известно ФАН, надвигающийся ураган уже повлиял на работу аэропортов, прогнозируются задержки рейсов.

    Несколько недель назад в Москве произошел сильнейший ураган. По последним данным, его жертвами стали 17 человек, десятки людей получили травмы, инфраструктуре города был нанесен серьезный урон.

    8 Фото.
    8 Фотографий
    РИА Новости / Владимир Астапкович, Рамиль Ситдиков, Валерий Мельников, Геннадий Мельник
    Показать ещё
    Автор: Алексей Громов
    #москва #ураган
    Комментарии
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Мужчина с зонтиком погиб во время грозы в Подмосковье

        16:18 30 Июня 2017 45
        Читать
        16:09
        Сегодня

        Госдума выбрала текст присяги для будущих российских граждан
        15:36
        Сегодня

        МИД РФ: В ПАСЕ ведется оголтелая кампания против российской делегации
        14:19
        Сегодня

        Оснащенный «Калибрами» корвет «Гремящий» спустили на воду в Петербурге
        14:19
        Сегодня

        Будущее напишут в Гамбурге: чего ждать от встречи Путина и Трампа на саммите G20
        13:52
        Сегодня

        Гроза, сильный ливень и ураган: в Москве начался разгул стихии

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1196

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1470

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8527

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2507

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2115
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

        Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

        15:52   30 Июня 2017
        113
        Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года

        Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года

        14:55   30 Июня 2017
        139
        Путин призвал объединить потенциал России и Белоруссии

        Путин призвал объединить потенциал России и Белоруссии

        14:48   30 Июня 2017
        138
        Россия надеется на ясность в отношениях с США после встречи Путина и Трампа — Лавров

        Россия надеется на ясность в отношениях с США после встречи Путина и Трампа — Лавров

        11:18   30 Июня 2017
        196