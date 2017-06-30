Сирия сегодня: провокации террористов в Даръа, Шойгу рассказал об успехах Дамаска и его союзников

В Избранное

Сирия, 30 июня. Боевики различных террористических группировок намерены устроить провокацию и обвинить Дамаск в применении химического оружия в провинции Даръа. В июне правительственная армия Сирии, при поддержке ВКС РФ освободила более 12 тысяч квадратных километров территории и 69 населенных пунктов. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Провокация с душком

Сирийские власти уверены, что радикальные исламисты из различных террористических группировок собираются устроить провокацию с использование боевых отравляющих веществ и обвинить во всем официальный Дамаск.

Так, бандформирования в южной мухафазе Даръа, в которой в настоящее время идут активные столкновения правительственных войск и их союзников с террористами, собираются действовать по заранее отработанным схемам.

Один из вариантов развития событий заключается в том, что радикалы намеренно взорвут в одном из городских районов снаряды, начиненные боевыми отравляющими веществами и обвинят во всем сирийскую армию. Второй сценарий подразумевает размещение террористами у своих позиций бочек с химоружием и провокацию армии САР на открытие плотного огня, в результате которого емкость будет пробита, а опасные вещества вырвутся на свободу.

ОЗХО передала доклад о зарине в ООН

Организация по запрещению химического оружия подготовила специальный доклад о применении боевого вещества зарин в сирийском городе Хан-Шейхун и направила его в Совет безопасности Организации объединенных наций, заявили в пресс-службе ОЗХО.

Напомним, ранее сотрудники организации заявили, что в начале апреля на территории Сирии действительно был использован запрещенный газ зарин. Они же рассказали, что смогли приступить к работе по определению типа отравляющего вещества в течение 24 часов с момента инцидента. Стоит отметить, что ученые не смогли лично посетить печально известный Хан-Шейхун по соображения безопасности, однако быстрое развертывание оценочной миссии в стране дало возможность команде ОЗХО поучаствовать во вскрытии тел погибших во время химатаки, сборе биологических материалов и образцов окружающей среды.

«Доклад был направлен в Совет Безопасности ООН», — отметили сотрудники организации.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун, который находится в провинции Идлиб. Кроме погибших, 200 человек получили ранения различной степени тяжести. При этом виновниками инцидента оппозиционеры назвали армию САР. В ответ на это официальный Дамаск решительно отверг обвинения и возложил ответственность на боевиков и их покровителей. Представители сирийских властей не раз подчеркивали, что армия Сирии не располагает подобным оружием и никогда не применяла отравляющие вещества против мирных сирийцев.

Шойгу об успехах Дамаска

В июне правительственная армия Сирии и ее союзники, при активной поддержке ВКС РФ сумели освободить более 12 тысяч квадратных километров территории и 69 населенных пунктов, развивая успех на северо-востоке Алеппо, в районе Пальмиры и на юге страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В течение последнего месяца сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения при поддержке ВКС России развивают успех на северо-востоке провинции Алеппо, в районе Пальмиры и на юге Сирии. Только за июнь от боевиков освобождено 69 населённых пунктов и 12 177 квадратных километров территории», — отметил главный российский военный.

Более того, министр сообщает, что армия Дамаска и его союзники в настоящее время активно продвигаются вдоль сирийско-иорданской границы. При этом продолжается поддержание режима прекращения боевых действий. В настоящее время к режиму «тишины» уже присоединилось 228 различных отрядов сирийской оппозиции. После подписания меморандума о создании зон деэскалации в Сирии число нарушений режима «тишины» сократилось кратно.