Мантуров о контракте на поставку в Турцию С-400: О кредите речи не идет

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Москва, 30 июня. Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что на сегодняшний день разговоров о предоставлении кредита турецкой стороне на приобретение российских зенитных ракетных систем С-400 не идет. Вопрос о решении по выдаче займа задали ему журналисты.

«На сегодняшний день речь не идет о кредите», — ответил министр.

Напомним, Россия и Турция уже пришли к соглашению по контракту на покупку С-400. Технические вопросы урегулированы, о чем в июне рассказывал генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

При этом Москва считает, что членство Турции в НАТО не может стать проблемой для исполнения договоренностей.