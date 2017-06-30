Лукашенко назвал главную заслугу России и Белоруссии на мировой арене

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Москва, 30 июня. Россия и Белоруссия за последние 20 лет сделали для интеграции больше, чем любая другая страна в мире. Такое заявление сделал в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«За два десятилетия сделано немало. По крайней мере, сделано столько, сколько не сделали ни одно из государств планеты в плане интеграции. Здесь мы хорошо поработали», — пояснил он.

По словам Лукашенко, сегодня действует 70 соглашений между правительством Белоруссии и России, каждое из которых сопровождалось конкретной программой действий, рассчитанной на 3-4 года.