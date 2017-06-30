Выпущенный с территории Сирии снаряд разорвался в районе Голанских высот

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Тель-Авив, 30 июня. На контролируемой Израилем территории Голанских высот в пятницу разорвался выпущенный с территории Сирии снаряд. Соответствующую информацию приводит пресс-служба израильской армии.

Как стало известно, боеприпас разорвался в незаселенной местности, в результате ни один человек не пострадал. Как указали в пресс-службе указали, «перелет шального снаряда является результатом внутренних боев в Сирии».

Напомним, аналогичный инцидент произошел 28 июня. Тогда в районе Голанских высот упал снаряд, выпущенный со стороны Сирии снаряд.

Ранее Дамаск возложил на Израиль ответственность за последствия обстрелов в районе Голанских высот.