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Украина
Глава Минобороны Украины рассказал о перспективах вступления в НАТО
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    Глава Минобороны Украины рассказал о перспективах вступления в НАТО

    18:36  30 Июня 2017
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    Глава Минобороны Украины назвал условия вступления в НАТО

    Брюссель, 30 июня. Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что его страна может вступить в НАТО лишь при условии готовности общества к этому и при соблюдении ценностей демократии.

    Вступление в Украины в НАТО — это не только дело Вооруженных сил и Минобороны, заявил глава ведомства Степан Полторак, но и дело государственной важности. По его словам, Украина должна стать демократической, европейской страной, где высшей ценностью станет человек. 

    «Если говорить о перспективах вступления в альянс, то в НАТО вступают не Вооруженные силы и не министерство обороны… Вступление в альянс — это дело государства, потому что в организацию вступает государство, и предпосылкой вступления в альянс является не только готовность вооруженных сил соответствовать стандартам НАТО, но и готовность общества к вступлению в альянс», — сказал глава Минобороны Украины.

    Глава Минобороны Украины назвал условия вступления в НАТО

    Полторак отметил, что был создан ряд документов относительно развития ВСУ до 2020 года, готовятся законопроекты о секторе безопасности и обороны. Напомним, что украинская Рада в 2014 году внесла поправки к законам, отказавшись от внеблокового статуса.

    Автор: Ирина Селезнева
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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