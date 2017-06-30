Глава Минобороны Украины рассказал о перспективах вступления в НАТО

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Брюссель, 30 июня. Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что его страна может вступить в НАТО лишь при условии готовности общества к этому и при соблюдении ценностей демократии.

Вступление в Украины в НАТО — это не только дело Вооруженных сил и Минобороны, заявил глава ведомства Степан Полторак, но и дело государственной важности. По его словам, Украина должна стать демократической, европейской страной, где высшей ценностью станет человек.

«Если говорить о перспективах вступления в альянс, то в НАТО вступают не Вооруженные силы и не министерство обороны… Вступление в альянс — это дело государства, потому что в организацию вступает государство, и предпосылкой вступления в альянс является не только готовность вооруженных сил соответствовать стандартам НАТО, но и готовность общества к вступлению в альянс», — сказал глава Минобороны Украины.

Полторак отметил, что был создан ряд документов относительно развития ВСУ до 2020 года, готовятся законопроекты о секторе безопасности и обороны. Напомним, что украинская Рада в 2014 году внесла поправки к законам, отказавшись от внеблокового статуса.