Сирия на грани распада: сумеют ли США разделить страну на части после штурма Ракки

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Война в Сирии продолжается уже седьмой год, и сейчас страна де-факто разделена на несколько частей. Между тем, как кажется, сейчас освобождение Ракки — лишь вопрос времени. Перевернет ли падение так называемой столицы «Исламского государства»* (запрещено в РФ) новую страницу в истории сирийской войны? Способствует ли эта победа воссоединению страны или еще большему ее расщеплению на части? Разбирается Федеральное агентство новостей.

Лоскутное одеяло вместо единой страны

Под однозначным контролем правительства находится запад страны или, вернее будет сказать, полоса земли от города Даръа до Алеппо и средиземноморское побережье. При этом в Даръа и на других территориях на юго-западе Сирии сильно влияние так называемой вооруженной оппозиции.

На севере страны провинция Идлиб находится практически под полным контролем исламистов, а курды провозгласили свою автономию в районах Джизре, Кобани и Африн. В свою очередь, турецкие войска и поддерживающие их туркоманские отряды вклинили свой «Щит Евфрата» в сердце курдских владений, создав зону влияния шириной 35–40 километров.

При этом восточная Сирия — Ракка и Дейр эз-Зор — остаются под контролем террористов так называемого «Исламского государства».

Последние события несколько сместили линии на этой неофициальной карте Сирии. С каждым днем курды и поддерживающие их силы Международной коалиции все ближе к тому, чтобы отбить Ракку у игиловцев. Когда ИГ* падет, в руках у курдов и американцев окажется один из наиболее крупных городов страны и дополнительный приз в виде обширных нефтегазовых полей в его окрестностях.

Тем не менее необходимость сосредоточить силы на подступах к «столице» сирийского терроризма ослабила фланги курдов. Отсюда — так называемый афринский кризис. Связанные с «Сирийскими демократическими силами» источники сообщают об участившихся турецких обстрелах находящихся под контролем курдов городов на севере страны. Вполне возможно, что вскоре президент Эрдоган решит воспользоваться представившимся ему окном возможности и отдаст приказ начать открытое наступление. Курды рискуют потерять уже завоеванное в погоне за Раккой.

Ракка определит будущее Сирии

Собрать разделенную страну не так-то легко даже в самых благоприятных обстоятельствах. Пока «Исламское государство» еще удерживает свои оплоты на территории Сирии. До определенной степени это сдерживает межсирийские переговоры. Тем не менее после того, как Ракка будет освобождена, реальных причин для промедления больше не будет. Работа над поствоенным политическим устроением Сирии должна будет начаться всерьез.

Как будет выглядеть эта послевоенная Сирия? Разумеется, в лучших интересах сирийского государства остаться единым и сильным - на этой точке зрения настаиивают Россия и Иран. Тем не менее многие международные игроки поддерживают проект разделения Сирии на части.

Кто-то делает это более открыто, чем другие. Как правило, основное бремя вины здесь слагается к ногам США, Великобритании и коллективного Запада в целом. Для расширения их зоны влияния на Ближнем Востоке американцам наиболее выгодна разобщенная и ослабленная Сирия.

«Прежде всего, США нужно, чтобы их собственные зоны влияния и зоны влияния их ставленников были институализированы в окончательном варианте Конституции Сирии. При этом США практически полностью не учитывают интересы других сторон. Последствия того, что американцы не согласовали свои планы по Ракке с Анкарой, которая также имеет амбиции на севере Сирии, мы уже видим на примере афринского кризиса», — отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Будущее Сирии

Новейшая история уже имеет несколько примеров поделенных на «зоны ответственности» государств — это Босния, Ирак, Ливия и Судан. В некоторых случаях позиции спикера парламента, президента, премьер-министра страны закреплены за разными этноконфессиональными общностями. В некоторых — для принятия окончательного решения центральным властям требуется согласие всех проживающих на территории страны общин. В любом случае, как показывает практика, такие государства не особо стабильны.

«Все эти внутренне разделенные государства были созданы при посредничестве США. Тем не менее они были созданы США на территории, где у них не было хоть сколько-нибудь серьезных оппонентов. В Сирии амбиции США сдерживают Россия и Иран. Вряд ли потому Вашингтону удастся продавить в Женеве или Астане свой проект о разделении единого суверенного государства Сирия», — заявил в беседе с корреспондентом ФАН глава Центра политической информации Алексей Мухин.

Между тем, в Ираке и Ливии войска так называемой широкой коалиции во главе с США действуют более активно.

«Но спасает ли военное присутствие американцев эти страны от гражданской войны? Нет. Являются ли они полноценными государствами? Нет. Пример пагубности американской политики разделяй и властвуй на лицо. Я думаю, это понимают и на площадках ООН. Там вряд ли с пониманием отнесутся к идее добавить к числу таких разделенных и нефункционирующих государств еще и Сирийскую Арабскую Республику», — подводит итог политолог.

* Организация запрещена на территории РФ.