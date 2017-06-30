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Волки в овечьих шкурах: мир может накрыть новый финансовый кризис
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    Волки в овечьих шкурах: мир может накрыть новый финансовый кризис

    16:31  30 Июня 2017
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    Волки в овечьих шкурах: мир может накрыть новый финансовый кризис

    — Да бросьте вы! Сколько можно: всё волки да волки?! Нет и не было никаких волков, даже на горизонте! Все наши овцы целы, и шерсть на них все гуще.

    — Как это нет? Вот же они, глаза горят, клыками щелкают!

    — Вы просто с ума сошли! У вас или бред, или вы нацелились на наших овец и наш карман! 

    «Кто прав?» — вопрос жизни и смерти

    Примерно такого рода диалоги сегодня вовсю звучат относительно ситуации на мировых рынках. Глава Федрезерва Джанет Йеллен заявляет, что кризис им не грозит, и утверждает, будто рекордные фондовые индексы и запредельные отношения капитализации к прибылям не означают наличия «мыльных пузырей» с опасностью их моментального схлопывания. Повышение учетной ставки, по словам Йеллен, будет проводиться крайне осторожно, плавно и остановится на «низком уровне», в качестве которого называется диапазон 2,5-3% (в настоящее время учетная ставка ФРС составляет 1-1,25%). Эти слова Йеллен вызвали целый вал саркастических комментариев по всему миру, что может свидетельствовать только об одном: кризиса не просто ждут — он уже воспринимается как неизбежность.

    Параллельно с выступлением «владычицы долларов» эксперты Международного института финансов (IIF) опубликовали доклад, согласно которому совокупная долговая нагрузка на экономику достигла 216 триллионов долларов, что в 3,25 раза больше текущего уровня мирового валового продукта (МВП). При этом в самой структуре долга произошли существенные изменения по сравнению с ситуацией 2007 года, которая предшествовала кризису 2008-2009 годов. На первое место вышли государственные заимствования, на второе — кредиты, набранные нефинансовыми корпорациями, а вот финансовые институты, десять лет назад бывшие по данному показателю лидерами, не только откатились на третье место, но и сократили свои долговые обязательства по отношению к МВП более чем на 5,5%. При этом главным триггером грядущей катастрофы в IIF считают КНР, где совокупная задолженность достигла 300% ВВП. Если для многих развитых экономик подобное состояние является уже привычным, устоявшимся и никаких оперативных опасений не вызывает, то вот китайский дракон подобного пресса может и не выдержать, что вызовет цепную реакцию по всему миру.

    Вопрос о том, кто в данном случае прав, является даже не вопросом процветания и кризиса, а вопросом войны и мира, жизни и смерти.

    Глава Федрезерва Джанет Йеллен заявляет, что кризис им не грозит

    Ставка «на зеро»

    Повышение учетной ставки ФРС до нынешнего уровня с недавних 0-0,25% уже перевело американские фондовые рынки в нестабильное состояние, показатель  их ежедневной волатильности измеряется двузначными цифрами, а без постоянной эмиссионной подпитки и в условиях глобальной политической неопределенности невозможен ни дальнейший рост, ни даже умеренная корректировка рынков вниз со стабилизацией на определенном «плато».

    Несомненно, важнейшим сигналом здесь должны послужить итоги саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге 7-8 июля, особенно — результаты российско-американской встречи на высшем уровне. Если «новой большой тройке» в составе Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина удастся договориться о программе совместных действий, это может оказаться лучшим оружием против «волчьей стаи» кризиса. Если же нет — вся система мировой экономики и политики может «сложиться» не хуже «башен-близнецов» нью-йоркского WTC 11 сентября 2001 года. Но последствия на этот раз будут намного серьезнее, чем 16 лет назад, и локальными военными конфликтами типа американского вторжения в Афганистан или агрессии против Ирака дело уже не ограничится.

    Похоже, наверху эту взрывоопасную ситуацию очень хорошо понимают и предпринимают лихорадочные усилия добиться консенсуса (наглядное свидетельство тому — блиц-визит 94-летнего Генри Киссинджера в Москву и его переговоры с российским президентом). Но вся проблема заключается в том, что весьма мощные глобальные силы «поставили на зеро» и могут начать свою атаку уже в ближайшие дни, не дожидаясь гамбургской встречи. Причем такая атака может носить комбинированный, гибридный характер — например, провокации на Донбассе (или в Крыму) и в Сирии (пресловутая «химическая атака») с одновременным обвалом Dow Jones и NASDAQ. Вариантов здесь превеликое множество, и какой из них может быть задействован и реализован, заранее сказать трудно.

    Но самое главное — волки действительно близко. А то, что они пока в овечьих шкурах, делает всю ситуацию на порядок опаснее.

    Визит Генри Киссинджера в Москву и его переговоры с российским президентом

     

    Автор: Владимир Винников
    #фрс сша #мировой кризис #g-20
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    16:37  30 Июня 2017
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    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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