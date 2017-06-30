Путин: Взаимодействие Белоруссии с Дальним Востоком продолжает набирать обороты
Москва, 30 июня. Экономическое взаимодействие Белоруссии с российским Дальним Востоком продолжает набирать обороты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания четвертого Форума регионов Белоруссии и России.
«Набирает обороты взаимодействие Белоруссии и с российским Дальним Востоком. Один из примеров – совместное создание в Сахалинской области современного агрогородка. Рассчитываем, что число таких взаимовыгодных проектов будет только расти», — отметил Путин.
По его словам, ряд российских регионов уже давно ведут тесное взаимодействие с Белоруссией. Наиболее активно такая работа ведется, по словам Путина, в Московской, Псковской, Свердловской, Смоленской, Тюменской областях, Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге. Путин также добавил, что России и Белоруссии удалось выстроить эффективную структуру кооперации, которая позволила создать надежную базу для наращивания деловой активности и притока капиталов.