Алеппо: «Силы Тигра» объединились с народным ополчением на развязке Закия
Алеппо, 30 июня. На юге провинции произошло объединение сил правительственных войск Сирии.
Командование Сирийской арабской армии сообщило, что около дорожной развязки Закия произошла встреча подразделений элитной бригады «Силы Тигра» и отрядов «Национальных сил обороны», которые двигали по сходящимся направлениям.
Отмечается, что «Тигра» продавливали оборону боевиков со стороны Аль-Русафы, народное ополчение двигалось от населенного пункта Итрия. Встреча произошла после освобождения от боевиков Масбаха и возвышенности Аль-Алем, отмечают в командовании ВС САР.