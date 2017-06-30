Алеппо: «Силы Тигра» объединились с народным ополчением на развязке Закия

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Алеппо, 30 июня. На юге провинции произошло объединение сил правительственных войск Сирии.

Командование Сирийской арабской армии сообщило, что около дорожной развязки Закия произошла встреча подразделений элитной бригады «Силы Тигра» и отрядов «Национальных сил обороны», которые двигали по сходящимся направлениям.

Отмечается, что «Тигра» продавливали оборону боевиков со стороны Аль-Русафы, народное ополчение двигалось от населенного пункта Итрия. Встреча произошла после освобождения от боевиков Масбаха и возвышенности Аль-Алем, отмечают в командовании ВС САР.