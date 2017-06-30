Вараны в Таиланде обглодали тело бельгийской туристки

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Бангкок, 30 июня. Туристка из Бельгии погибла в Таиланде при загадочных обстоятельствах — в джунглях были обнаружены ее останки, обглоданные вараном, передает Metro.

Гибель 30-летней туристки из Бельгии Элизы Даллеманге ,чьи останки были обнаружены на острове Тау в конце апреля, расследуют в Таиланде. Тело женщины было растерзано так сильно, что установить личность удалось только благодаря стоматологической экспертизе.

Однако по версии местных правоохранителей женщину убили не вараны. По некоторым данным, женщина могла покончить с собой. В ее поведении было немало подозрительного: в Таиланде она состояла в секте Сатья Саи Баба, а путешествовала под вымышленным именем — Элиза Дюбуи.

Семья погибшей не верит в версию с самоубийством. Родственники делают акцент на том, что рядом с телом не было обнаружено предсмертной записки, а когда Элиза в последний раз выходила с ними на связь, была очень радостной и счастливой и рассказывала, как ей нравится на «райском острове». По мнению семьи Даллеманге, тайская полиция настаивает на версии с самоубийством, чтобы не отпугнуть туристов.