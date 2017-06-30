Вход на станцию «Проспект Просвещения» в Петербурге ограничат из-за ремонта эскалаторов

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Санкт-Петербург, 30 июня. Вход на станцию петербургского метрополитена «Проспект Просвещения» на «синей» ветке будет ограничен. Как стало известно, ограничения связаны с проведением работ по модернизации эскалаторов.

Так, временные неудобства будут действовать в период с 3 по 18 июля по рабочим дням с 07.50 до 08.40.

Петербуржцев просят учитывать изменения в работе станции и заранее рассчитывать свои маршруты, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, ранее ФАН сообщал, что ГУП «Петербургский метрополитен» первым в стране завершает усиление антитеррористической безопасности согласно постановлению правительства №410 от 5 апреля 2017 года.