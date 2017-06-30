Стало известно, на сколько подорожают услуги ЖКХ в России с 1 июля

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Москва, 30 июня. В России с 1 июля увеличатся тарифы на коммунальные платежи. В среднем, по распоряжению правительства РФ, рост цен составит 4%.

Однако итоговая величина тарифов на ЖКХ в регионах будет отличаться. Самое заметное подорожание коммунальных услуг ожидается в Москве (на 7%), Санкт-Петербурге, Якутии и на Камчатке (6%). Минимальный рост платы утвержден для Северной Осетии-Алании (2,5%), Алтайского края (3,2%), Дагестана и Кабардино-Балкарии (3,3%).

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России увеличится минимальный размер оплаты труда впервые за полтора года. Кроме того, с субботы в нашей стране начнут действовать электронные больничные.