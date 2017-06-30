Путин: РФ и Белоруссия будут развивать скоростное пассажирское сообщение
Москва, 30 июня. Россия и Белоруссия планируют развивать скоростное пассажирское сообщение. Об этом в пятницу заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Мы намерены и дальше развивать скоростное пассажирское сообщение на территории Союзного государства, совершенствовать сеть панъевропейских транспортных коридоров, проходящих через территории наших стран», — подчеркнул глава государства.
Напомним, ранее Владимир Путин указал на то, что РФ и Белоруссия выстроили эффективную структуру кооперации.