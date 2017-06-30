Путин призвал объединить потенциал России и Белоруссии

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Москва, 30 июня. Президент РФ Владимир Путин на полях Форума регионов России и Белоруссии заявил, что обе страны при формировании нового промышленного уклада должны объединить производственный, научный и кадровый потенциал.

Сегодня формируется новый промышленный уклад, который основан на внедрении цифровых технологий, использовании инновационных материалов, робототехники и альтернативной энергетики. Такое мнение выразил глава государства Владимир Путин на Форуме регионов России и Белоруссии. Президент подчеркнул, что от того, как наши страны ответят на технологические вызовы, будет зависеть их конкурентноспособность в долгосрочной перспективе.

«Словом, объединяя наши производственные, научные, кадровые потенциалы — добиваться мощной практической отдачи. Для этого у нас, безусловно, есть всё, все условия для этого созданы», — сказал российский лидер.

Путин отметил необходимость решения поставленных задач в контексте позиций двух стран России и Белоруссии в глобальном разделении труда и призвал наращивать усилия по развитию высокотехнологичной промышленной сферы, выстраиванию цепочки кооперации в выпуске наукоемкой продукции.