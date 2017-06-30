ФАН публикует видео урагана в Москве

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Москва, 30 июня. Сильный дождь и гроза надвигаются на центр столицы. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, в центре Москвы ураган еще не начался, однако над городом сгущаются тучи.

По данным метеорологов, ураган идет с запада на северо-восток, основной фронт подойдет над столицей через час-полтора. При этом в центре дождь пока не начался.

Ранее синоптики и МЧС предупреждали о граде и грозе, а также усилении ветра до 19-24 м/с. Сообщалось о поваленных деревьях, одно из которых упало на человека на улице Мироновской. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.