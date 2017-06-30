Милонов попросит епископов ФРГ отлучить Меркель от церкви из-за гей-браков

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Москва, 30 июня. Депутат Госдумы Виталий Милонов обрушился с критикой на канцлера Германии Ангелу Меркель, которая одобрила легализацию однополых браков в стране.

Парламентарий обвинил главу ФРГ в том, что она «вступила в сговор с сатаной» и теперь ей нет места в рядах партии «Христианско-демократический союз». Милонов также заявил, что намерен просить немецких епископов отлучить Меркель от церкви.