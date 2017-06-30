Сатановский об обстрелах Израилем территории Сирии: Это не наше дело — пусть Асад разбирается
Сирия обвинила Израиль в поддержке террористов в ответ на серию атак, которые провели израильские военные в районе Голанских высот против сирийской правительственной армии. Израиль и в дальнейшем не откажется от рейдов против сил Башара Асада и его союзников из «Хезболлы», если сочтет, что они хоть в малейшей степени несут угрозу еврейскому государству, считает Евгений Сатановский.
Ранее сирийское правительственное агентство SANA распространило заявление командования Сирийской арабской армии (САА) с обвинениями в адрес Израиля в поддержке террористов. Обвинения прозвучали после израильских атак в районе Голанских высот, которые последовали вслед за попаданием снарядов с сирийской территории на территорию, контролируемую Израилем.
«На Израиль ложится вся ответственность за эти опасные действия, под каким бы предлогом они не совершались», — говорится в заявлении сирийского командования.
Официальный Дамаск утверждает, что авиаудар израильских ВВС последовал после того, как Сирийская арабская армия успешно отразила нападение боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на город Эль-Баас, при этом террористам были нанесены ощутимые потери.
«Эти агрессивные провокации не повлияют на решимость сирийской армии довести до конца разгром банд террористов, которых поддерживает Израиль», — говорится в заявлении.
Дамаск заявил, что под удар израильских ВВС попали жилые дома в Эль-Баасе, в результате чего были ранены не менее 25 мирных жителей.
Ранее сообщалось, что израильские ВВС атаковали бронемашину и артиллерийский расчет сирийской армии в окрестностях Эль-Кунейтры. Израиль заявил, что это было возмездием за обстрел с территории Сирии Голанских высот (аннексированных Израилем в 1967 году). Израильские военные сообщили, что на контролируемую Израилем территорию залетело не менее десятка снарядов.
России даже ради своего партнера Башара Асада не стоит пытаться вмешиваться в застарелый конфликт между Сирией и Израилем, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
«Если на территорию Израиля не будут залетать снаряды, — значит, Израиль не будет обстреливать места, откуда они залетают, — отметил Евгений Сатановский в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это проблема Дамаска, и именно он должен решать эти вопросы. И если Асад — президент Сирии — то он должен понимать, что так есть, так было, и так будет. Вот и все. Голанские высоты на территории Израиля — и по ним были выпущены снаряды. (Ни Сирия, ни другие арабские страны, ни государств — членов ООН, в том числе Россия, принадлежность Израилю Голанских высот не признает — прим. ФАН). Кем эти снаряды были выпущены — в Израиле никого не волнует. Территория, с которой они выпущены, будет Израилем зачищена. А боевики там были, или промахнулся какой-то расчет Асада, — кого это будет интересовать?»
По мнению Сатановского, сирийско-израильский конфликт не затрагивает интересы Москвы, поскольку, несмотря на достаточно серьезные партнерские отношения с Башаром Асадом, называть его союзником России не стоит.
«У нас союзников нет, — отметил президент Института Ближнего Востока. — Асад наш партнер. Да и вообще, у нас есть партнеры, никаких союзников у нас нет, как показали все советские и постсоветские времена».
Также России не стоит особенно волноваться и по поводу того, что время от времени от Израиля, как говорится, «прилетает» союзнику Башара Асада — проиранской шиитской боевой организации «Хезболла», отметил востоковед.
««Хезболла» атакует Израиль, обстреливает Израиль, готовит и осуществляет захват израильских военных. И в этом плане «Хезболла» для Израиля — враг. В ту секунду, как «Хезболла» пытается обустроить позиции, с которых она сможет атаковать Израиль, либо Иран готовится атаковать Израиль, используя «Хезболлу», — Израиль эти позиции уничтожает. И это не наше дело — влезать между местными игроками. Вспомните историю — ближневосточные игроки неоднократно прикрывались нами от своих противников, и еще в советские времена мы периодически попадали в такие конфликты, в которых наши тогдашние «союзники» воевали друг с другом. Сомали с Эфиопией, Египет с Ливией, Северный Йемен с Южным Йеменом. И российские, а тогда советские военные представители находились с обеих сторон конфликта и вынуждены были воевать за воевавших друг с другом наших как бы «союзников». Ну, хватит, это время кончилось», — подчеркнул Евгений Сатановский.