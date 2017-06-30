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Сатановский об обстрелах Израилем территории Сирии: Это не наше дело — пусть Асад разбирается
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    Сатановский об обстрелах Израилем территории Сирии: Это не наше дело — пусть Асад разбирается

    15:10  30 Июня 2017
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    Сатановский: Пусть Сирия и Асад сами разбираются с Израилем, это не наше дело

    Сирия обвинила Израиль в поддержке террористов в ответ на серию атак, которые провели израильские военные в районе Голанских высот против сирийской правительственной армии. Израиль и в дальнейшем не откажется от рейдов против сил Башара Асада и его союзников из «Хезболлы», если сочтет, что они хоть в малейшей степени несут угрозу еврейскому государству, считает Евгений Сатановский.

    Ранее сирийское правительственное агентство SANA распространило заявление командования Сирийской арабской армии (САА) с обвинениями в адрес Израиля в поддержке террористов. Обвинения прозвучали после израильских атак в районе Голанских высот, которые последовали вслед за попаданием снарядов с сирийской территории на территорию, контролируемую Израилем.

    «На Израиль ложится вся ответственность за эти опасные действия, под каким бы предлогом они не совершались», — говорится в заявлении сирийского командования.

    Официальный Дамаск утверждает, что авиаудар израильских ВВС последовал после того, как Сирийская арабская армия успешно отразила нападение боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на город Эль-Баас, при этом террористам были нанесены ощутимые потери.

    Авиаудар израильских ВВС последовал после того, как САА успешно отразила нападение боевиков

    «Эти агрессивные провокации не повлияют на решимость сирийской армии довести до конца разгром банд террористов, которых поддерживает Израиль», — говорится в заявлении.

    Дамаск заявил, что под удар израильских ВВС попали жилые дома в Эль-Баасе, в результате чего были ранены не менее 25 мирных жителей.

    Ранее сообщалось, что израильские ВВС атаковали бронемашину и артиллерийский расчет сирийской армии в окрестностях Эль-Кунейтры. Израиль заявил, что это было возмездием за обстрел с территории Сирии Голанских высот (аннексированных Израилем в 1967 году). Израильские военные сообщили, что на контролируемую Израилем территорию залетело не менее десятка снарядов.

    России даже ради своего партнера Башара Асада не стоит пытаться вмешиваться в застарелый конфликт между Сирией и Израилем, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

    «Если на территорию Израиля не будут залетать снаряды, — значит, Израиль не будет обстреливать места, откуда они залетают, — отметил Евгений Сатановский в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это проблема Дамаска, и именно он должен решать эти вопросы. И если Асад — президент Сирии — то он должен понимать, что так есть, так было, и так будет. Вот и все. Голанские высоты на территории Израиля — и по ним были выпущены снаряды. (Ни Сирия, ни другие арабские страны, ни государств — членов ООН, в том числе Россия, принадлежность Израилю Голанских высот не признает — прим. ФАН). Кем эти снаряды были выпущены — в Израиле никого не волнует. Территория, с которой они выпущены, будет Израилем зачищена. А боевики там были, или промахнулся какой-то расчет Асада, — кого это будет интересовать?»

    По мнению Сатановского, сирийско-израильский конфликт не затрагивает интересы Москвы, поскольку, несмотря на достаточно серьезные партнерские отношения с Башаром Асадом, называть его союзником России не стоит.

    По мнению Сатановского, сирийско-израильский конфликт не затрагивает интересы Москвы

    «У нас союзников нет, — отметил президент Института Ближнего Востока. — Асад наш партнер. Да и вообще, у нас есть партнеры, никаких союзников у нас нет, как показали все советские и постсоветские времена».

    Также России не стоит особенно волноваться и по поводу того, что время от времени от Израиля, как говорится, «прилетает» союзнику Башара Асада — проиранской шиитской боевой организации «Хезболла», отметил востоковед.

    Время от времени от Израиля «прилетает» проиранской шиитской боевой организации «Хезболла»

    ««Хезболла» атакует Израиль, обстреливает Израиль, готовит и осуществляет захват израильских военных. И в этом плане «Хезболла» для Израиля — враг. В ту секунду, как «Хезболла» пытается обустроить позиции, с которых она сможет атаковать Израиль, либо Иран готовится атаковать Израиль, используя «Хезболлу», — Израиль эти позиции уничтожает. И это не наше дело — влезать между местными игроками. Вспомните историю — ближневосточные игроки неоднократно прикрывались нами от своих противников, и еще в советские времена мы периодически попадали в такие конфликты, в которых наши тогдашние «союзники» воевали друг с другом. Сомали с Эфиопией, Египет с Ливией, Северный Йемен с Южным Йеменом. И российские, а тогда советские военные представители находились с обеих сторон конфликта и вынуждены были воевать за воевавших друг с другом наших как бы «союзников». Ну, хватит, это время кончилось», — подчеркнул Евгений Сатановский.

    Автор: Олег Бекетов
    #россия #сирия #оон #дамаск #башар асад #израиль #хезболла #кунейтра #голанские высоты #сатановский #джабхат ан-нусра
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    Ураган надвигается на Москву, начался ливень

    13:03  30 Июня 2017  /обновлено: 15:06  30 Июня 2017
    3889

    Ураган надвигается на Москву

    Москва, 30 июня. Жителей Москвы в пятницу, 30 июня, ждет резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили в Гидрометцентре, ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду. Начался ливень.

    В МЧС предупреждают: столице угрожают сильные дожди уже в ближайшие часы, также возможен град. Все это затянется не на один час: погода «отпустит» москвичей и гостей столицы только ближе у полуночи.

    Как стало известно ФАН, надвигающийся ураган уже повлиял на работу аэропортов, прогнозируются задержки рейсов.

    Несколько недель назад в Москве произошел сильнейший ураган. По последним данным, его жертвами стали 17 человек, десятки людей получили травмы, инфраструктуре города был нанесен серьезный урон.

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    РИА Новости / Владимир Астапкович, Рамиль Ситдиков, Валерий Мельников, Геннадий Мельник
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    Автор: Алексей Громов
    #москва #ураган
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