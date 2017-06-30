Сатановский об обстрелах Израилем территории Сирии: Это не наше дело — пусть Асад разбирается

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Сирия обвинила Израиль в поддержке террористов в ответ на серию атак, которые провели израильские военные в районе Голанских высот против сирийской правительственной армии. Израиль и в дальнейшем не откажется от рейдов против сил Башара Асада и его союзников из «Хезболлы», если сочтет, что они хоть в малейшей степени несут угрозу еврейскому государству, считает Евгений Сатановский.

Ранее сирийское правительственное агентство SANA распространило заявление командования Сирийской арабской армии (САА) с обвинениями в адрес Израиля в поддержке террористов. Обвинения прозвучали после израильских атак в районе Голанских высот, которые последовали вслед за попаданием снарядов с сирийской территории на территорию, контролируемую Израилем.

«На Израиль ложится вся ответственность за эти опасные действия, под каким бы предлогом они не совершались», — говорится в заявлении сирийского командования.

Официальный Дамаск утверждает, что авиаудар израильских ВВС последовал после того, как Сирийская арабская армия успешно отразила нападение боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на город Эль-Баас, при этом террористам были нанесены ощутимые потери.

«Эти агрессивные провокации не повлияют на решимость сирийской армии довести до конца разгром банд террористов, которых поддерживает Израиль», — говорится в заявлении.

Дамаск заявил, что под удар израильских ВВС попали жилые дома в Эль-Баасе, в результате чего были ранены не менее 25 мирных жителей.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС атаковали бронемашину и артиллерийский расчет сирийской армии в окрестностях Эль-Кунейтры. Израиль заявил, что это было возмездием за обстрел с территории Сирии Голанских высот (аннексированных Израилем в 1967 году). Израильские военные сообщили, что на контролируемую Израилем территорию залетело не менее десятка снарядов.

России даже ради своего партнера Башара Асада не стоит пытаться вмешиваться в застарелый конфликт между Сирией и Израилем, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Если на территорию Израиля не будут залетать снаряды, — значит, Израиль не будет обстреливать места, откуда они залетают, — отметил Евгений Сатановский в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это проблема Дамаска, и именно он должен решать эти вопросы. И если Асад — президент Сирии — то он должен понимать, что так есть, так было, и так будет. Вот и все. Голанские высоты на территории Израиля — и по ним были выпущены снаряды. (Ни Сирия, ни другие арабские страны, ни государств — членов ООН, в том числе Россия, принадлежность Израилю Голанских высот не признает — прим. ФАН). Кем эти снаряды были выпущены — в Израиле никого не волнует. Территория, с которой они выпущены, будет Израилем зачищена. А боевики там были, или промахнулся какой-то расчет Асада, — кого это будет интересовать?»

По мнению Сатановского, сирийско-израильский конфликт не затрагивает интересы Москвы, поскольку, несмотря на достаточно серьезные партнерские отношения с Башаром Асадом, называть его союзником России не стоит.

«У нас союзников нет, — отметил президент Института Ближнего Востока. — Асад наш партнер. Да и вообще, у нас есть партнеры, никаких союзников у нас нет, как показали все советские и постсоветские времена».

Также России не стоит особенно волноваться и по поводу того, что время от времени от Израиля, как говорится, «прилетает» союзнику Башара Асада — проиранской шиитской боевой организации «Хезболла», отметил востоковед.