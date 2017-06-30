Аэропорт «Шереметьево» готовится к грозе, возможны задержки рейсов

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Москва, 30 июня. В аэропорту «Шереметьево» объявлено грозовое предупреждение. Надвигающаяся на российскую столицу непогода может внести коррективы в расписание рейсов, но задержки, если они возникнут, буду незначительными.

Об этом в интервью RT заявила директор по связям с общественностью «Шереметьево» Анна Захаренкова. Она предупредила пассажиров, что в связи с возникшей ситуацией не исключены заторы на подъездах к воздушной гавани, поэтому следует учитывать это и выезжать из дома заранее.

На данный момент все службы аэропорта работают в нормальном режиме, добавила Захаренкова.

Напомним, синоптики обещают Москве грозу и град. С вечера пятницы до утра субботы в столице будет дуть сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 м/с.

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