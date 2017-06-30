Лагерь беженцев около Эрсаля может оказаться укрытием боевиков «Джебхат ан-Нусры»

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Эрсаль, 30 июня. Стали известны новые подробности атаки смертников в ливанском лагере беженцев около города Эрсаль.

Ранее сообщалось, что несколько боевиков-смертников атаковали ливанских военнослужащих во время рейда по лагерю сирийских беженцев около населенного пункта Эрсаль. Во время атаки семеро армейцев получили ранения, погиб один гражданский. Боевики были уничтожены.

Военные источники в Ливане отмечают, что тела боевиков опознаны, двое из них причастны к террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Армейцы провели рейд после получения информации о том, что в лагере беженцев скрываются боевики «Ан-Нусры». Армия Ливана арестовала около 300 человек во время рейда по Эрсалю.