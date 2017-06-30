Захарченко озвучил условия диалога между Донбассом и Киевом

В Избранное

Ростов-на-Дону, 30 июня. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что в Киеве пока не с кем вести диалог об урегулировании конфликта в Донбассе, однако в будущем ситуация может измениться. Об этом глава ДНР заявил в ходе заседания Интеграционного комитета «Россия – Донбасс», которое проходит в Ростове-на Дону.

«В Киеве не с кем разговаривать. Я не вижу людей, которые могут адекватно вести какой-либо диалог. Но эта ситуация может измениться в ближайшее время, если появится кто-то новый или изменится настроение политического лидера Украины», — пояснил Захарченко.

Ранее стало известно, что администрация президента Украины разработала законопроект о реинтеграции Донбасса, который предусматривает переход к полномасштабной военной операции, а также введение военного положения в зоне конфликта. Власти республик Донбасса раскритиковали данный закон, отметив, что он приведет к усилению влияния Петра Порошенко на ситуацию в Донбассе.