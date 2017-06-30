Апокалипсис сегодня: москвичи показали шокирующие кадры разрушительного урагана
Москва, 30 июня. В Сети появились фотографии жуткого урагана, который охватил российскую столицу в пятницу. По информации синоптиков, москвичей ожидает порывы ветра до 24 метров в секунду, сильные ливни, возможны грозы.
Жители столицы делятся шокирующими снимками. На кадрах и видеороликах хорошо видно, что в некоторых районах Москвы уже вовсю орудует непогода: идет дождь, местами идет крупный град.
Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют москвичам не выходить из дома в ближайшие часы, плотно закрыть окна, транспорт спрятать в гараж. Не исключено, что к вечеру погода стихнет.
Отметим, что непогода уже успела «скорректировать» расписание в аэропорту Москвы. Ожидаются задержки целого ряда авиарейсов.