Апокалипсис сегодня: москвичи показали шокирующие кадры разрушительного урагана

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Москва, 30 июня. В Сети появились фотографии жуткого урагана, который охватил российскую столицу в пятницу. По информации синоптиков, москвичей ожидает порывы ветра до 24 метров в секунду, сильные ливни, возможны грозы.

Очередной шторм в Москве с градом. Все успели спрятаться? #гроза#град#Москва A post shared by Татьяна Куртёкова (@kurtekova82) on Jun 30, 2017 at 4:18am PDT

#дождь#москва ##потоп#град #штормвмоскве A post shared by Любовь LR -Aloe Vera. (@lyubov_lp) on Jun 30, 2017 at 4:16am PDT

Погода#неРадует#Москва A post shared by Влад Миронов (@vovcchikk) on Jun 30, 2017 at 4:16am PDT

Жители столицы делятся шокирующими снимками. На кадрах и видеороликах хорошо видно, что в некоторых районах Москвы уже вовсю орудует непогода: идет дождь, местами идет крупный град.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют москвичам не выходить из дома в ближайшие часы, плотно закрыть окна, транспорт спрятать в гараж. Не исключено, что к вечеру погода стихнет.

Погода-непогода #москва #шторм A post shared by Elena Kolchinskaya✨coach (@elenakolchinskaya) on Jun 30, 2017 at 4:15am PDT

#Москва#Мытищи#30июня#град A post shared by Алёнка Антипова (@ameliya.murr) on Jun 30, 2017 at 4:13am PDT

Отметим, что непогода уже успела «скорректировать» расписание в аэропорту Москвы. Ожидаются задержки целого ряда авиарейсов.