Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Стали известны подробности ЧП с мальчиком, лишившимся рук при спасении котенка
Общество
Наступление мегагрозы на Москву можно отследить по карте
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Наступление мегагрозы на Москву можно отследить по карте

    14:53  30 Июня 2017  /обновлено: 15:04  30 Июня 2017
    216

    Наступление мегагрозы на Москву можно отследить по карте

    Москва, 30 июня. Жители российской столицы могут отследить приближение грозы с помощью специального сервиса LightningMaps.org.

    Согласно карте, сейчас грозовой фронт находится на территории западного Подмосковья. Стихия проходит по Волоколамскому, Можайскому, Наро-Фоминскому, Лотошинскому и Рузскому районам.

    В ближайшее время в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. Разрушительная стихия продлится до 1 июля. По информации сотрудников МЧС, москвичей ожидает гроза, град, сильные порывы ветра, которые будут достигать 20 метров в секунду.

    Наступление мегагрозы на Москву можно отследить по карте

    Ранее в российской столице был объявлен «оранжевый» уровень опасности. Спасатели настоятельно советуют жителям Москвы оставаться дома, быть максимально осторожными, спрятать машины в гараж, а в случае его отсутствия — не парковать транспорт возле деревьев, передает РИАМО.

    15 Фото.
    15 Фотографий
    Автор: Дима Оленин
    #москва
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    Ураган надвигается на Москву, начался ливень

    13:03  30 Июня 2017  /обновлено: 15:06  30 Июня 2017
    4013

    Ураган надвигается на Москву

    Москва, 30 июня. Жителей Москвы в пятницу, 30 июня, ждет резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили в Гидрометцентре, ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду. Начался ливень.

    В МЧС предупреждают: столице угрожают сильные дожди уже в ближайшие часы, также возможен град. Все это затянется не на один час: погода «отпустит» москвичей и гостей столицы только ближе у полуночи.

    Как стало известно ФАН, надвигающийся ураган уже повлиял на работу аэропортов, прогнозируются задержки рейсов.

    Несколько недель назад в Москве произошел сильнейший ураган. По последним данным, его жертвами стали 17 человек, десятки людей получили травмы, инфраструктуре города был нанесен серьезный урон.

    8 Фото.
    8 Фотографий
    РИА Новости / Владимир Астапкович, Рамиль Ситдиков, Валерий Мельников, Геннадий Мельник
    Показать ещё
    Автор: Алексей Громов
    #москва #ураган
    Комментарии
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Госдума выбрала текст присяги для будущих российских граждан

        16:09 30 Июня 2017 101
        Читать
        15:36
        Сегодня

        МИД РФ: В ПАСЕ ведется оголтелая кампания против российской делегации
        14:19
        Сегодня

        Оснащенный «Калибрами» корвет «Гремящий» спустили на воду в Петербурге
        14:19
        Сегодня

        Будущее напишут в Гамбурге: чего ждать от встречи Путина и Трампа на саммите G20
        13:52
        Сегодня

        Гроза, сильный ливень и ураган: в Москве начался разгул стихии
        13:07
        Сегодня

        ЦИК призвал «Яблоко» устранить допущенные при выдвижении Ройзмана ошибки

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1196

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1470

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8527

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2507

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2115
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

        Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

        15:52   30 Июня 2017
        113
        Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года

        Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года

        14:55   30 Июня 2017
        139
        Путин призвал объединить потенциал России и Белоруссии

        Путин призвал объединить потенциал России и Белоруссии

        14:48   30 Июня 2017
        138
        Россия надеется на ясность в отношениях с США после встречи Путина и Трампа — Лавров

        Россия надеется на ясность в отношениях с США после встречи Путина и Трампа — Лавров

        11:18   30 Июня 2017
        196