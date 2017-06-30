Наступление мегагрозы на Москву можно отследить по карте

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Москва, 30 июня. Жители российской столицы могут отследить приближение грозы с помощью специального сервиса LightningMaps.org.

Согласно карте, сейчас грозовой фронт находится на территории западного Подмосковья. Стихия проходит по Волоколамскому, Можайскому, Наро-Фоминскому, Лотошинскому и Рузскому районам.

В ближайшее время в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. Разрушительная стихия продлится до 1 июля. По информации сотрудников МЧС, москвичей ожидает гроза, град, сильные порывы ветра, которые будут достигать 20 метров в секунду.

Ранее в российской столице был объявлен «оранжевый» уровень опасности. Спасатели настоятельно советуют жителям Москвы оставаться дома, быть максимально осторожными, спрятать машины в гараж, а в случае его отсутствия — не парковать транспорт возле деревьев, передает РИАМО.