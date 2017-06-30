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Москва, 30 июня. Регионы РФ и Белоруссии смогли выстроить эффективную структуру кооперации. заявил президент РФ Владимир Путин. Именно благодаря этому, по словам российского лидера, стало возможным создание надежной базы для наращивания деловой активности и притока капиталов в экономики обоих государств.

Путин также сообщил, что в минувшем году объем инвестиций России в Белоруссии достиг 4 млрд долларов, объем же белорусских инвестиций в экономику РФ - более 600 млн долларов. В качестве одного из ярких примеров отметил эффективное взаимодействия регионов России и Белоруссии он напомнил о создании современного агрокластера в Сахалинской области, выразив надежду, что число таких проектов в будущем будет только расти.

Кроме того, Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Минска строятся «на прочном фундаменте дружбы и добрососедства практически по всем направлениям».