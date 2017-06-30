Оснащенный «Калибрами» корвет «Гремящий» спустили на воду в Петербурге

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Санкт-Петербург, 30 июня. Сегодня на «Северной верфи» в Петербурге спустили на воду новый корвет «Гремящий» проекта 20385, который был оснащен ракетным комплексом «Калибр-НК».

Корвет «Гремящий», спущенный на воду в Петербурге, будет заселен экипажем осенью текущего гола, а ВМФ РФ получит судно до конца 2018 года. До этого срока необходимо установить вооружение и провести оборудование для жилых помещений. Известно, что швартовые испытания корвета стартуют уже в августе.

По словам главы управления кораблестроением ВМФ РФ Владимира Тряпичникова, серия корветов проекта 20385 будет состоять из четырех кораблей, один из которых – «Гремящий» пойдет на службу в Тихоокеанском флоте. Отметим, что кораблестроители перешли к реализации второго корвета «Проворный».