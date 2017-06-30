Более 50 пилотов уволились из авиакомпании «Россия» с начала года

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Москва, 30 июня. Продолжается утечка летного состава из авиакомпании «Россия» из-за новой системы оплаты труда и неудобных условий. По данным профсоюза летного состава, только за последнюю неделю поступило четыре заявления об увольнении от пилотов. Еще четыре человека на подходе.

Как стало известно ФАН, сейчас в авиакомпании хронический недостаток пилотов, особенно на самолетах «Боинг», поэтому некоторые рейсы «перекидывают» на «Аэрбасы».

В свою очередь «Россия» пытается найти новых пилотов. Компания также повысила разовые выплаты (подъемные) для КВС – до 500 тысяч рублей, для вторых пилотов – до 250 тысяч.