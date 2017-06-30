Захарченко назвал бессмысленной «формулу Макрона» по Донбассу

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Ростов-на-Дону, 30 июня. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко назвал бесперспективной «формулу Макрона» по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в ходе заседания Интеграционного комитета «Россия – Донбасс», которое проходит в Ростове-на Дону.

«Я думаю, это абсолютно бессмысленно. Все, что необходимо, прописано в минских соглашениях: комплексы мер и все условия разрешения конфликта. Придумывать что-то новое считаю нецелесообразным, перспективы оцениваю как нулевые», — заявил Захарченко.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о разработке плана по урегулированию конфликта в Донбассе по итогам переговоров с украинским коллегой Петром Порошенко в Париже. Французский президент заявил, что Париж готов к новой встрече лидеров стран «нормандской четверки», в ходе которой должны быть созданы новые предпосылки для урегулирования конфликта в Донбассе. Журналисты назвали этот план «формулой Макрона».