Культовая группа The Prodigy сняла новый клип в Воронеже

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Лондон, 30 июня. Культовая британская группа The Prodigy опубликовала на своем YouTube-канале клип на композицию Mindfields, снятый в Воронеже.

Клип был снят в мае — 21-го числа группа давала концерт в Воронеже в рамках большого тура. Автором выступила студия Renegade Cinema. Видео снято от первого лица, а главным героем является человек, который распивает крепкий алкоголь по пути на концерт The Prodigy. Музыканты также приняли участие в съемках.

Музыкальное видео стилистически отсылает к клипу на композицию Smack My Bitch Up. Клип вышел в 1998 году и был запрещен к показу на большинстве музыкальный каналов мира. Видео также снято от первого лица. Главной героиней клипа является девушка, которая гуляет по ночному Лондону, распивая алкоголь, употребляя наркотики и нападая на людей.