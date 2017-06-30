МИД Украины рассказал о двух вариантах ограничения въезда россиян в страну

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Киев, 30 июня. Власти Украины готовы ввести полный запрет на въезд граждан России в страну, если возникнет угроза нацбезопасности. Об этом заявил директор политического департамента министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев.

По словам дипломата, одним из вариантов также может стать ограничение въезда некоторых категорий россиян.

«Может быть введен абсолютный запрет, если будет с точки зрения национальной безопасности такая необходимость», — подчеркнул Макеев.

Ранее стало известно о том, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну известному российскому блогеру Илье Варламову.