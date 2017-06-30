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МИД Украины рассказал о двух вариантах ограничения въезда россиян в страну
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    МИД Украины рассказал о двух вариантах ограничения въезда россиян в страну

    15:54  30 Июня 2017
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    МИД Украины рассказал о двух вариантах ограничения въезда россиян в страну

    Киев, 30 июня. Власти Украины готовы ввести полный запрет на въезд граждан России в страну, если возникнет угроза нацбезопасности. Об этом заявил директор политического департамента министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев.

    По словам дипломата, одним из вариантов также может стать ограничение въезда некоторых категорий россиян.

    «Может быть введен абсолютный запрет, если будет с точки зрения национальной безопасности такая необходимость», — подчеркнул Макеев.

    Ранее стало известно о том, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну известному российскому блогеру Илье Варламову.

    Автор: Алексей Громов
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    Ураган надвигается на Москву, начался ливень

    13:03  30 Июня 2017  /обновлено: 15:06  30 Июня 2017
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    Ураган надвигается на Москву

    Москва, 30 июня. Жителей Москвы в пятницу, 30 июня, ждет резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили в Гидрометцентре, ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду. Начался ливень.

    В МЧС предупреждают: столице угрожают сильные дожди уже в ближайшие часы, также возможен град. Все это затянется не на один час: погода «отпустит» москвичей и гостей столицы только ближе у полуночи.

    Как стало известно ФАН, надвигающийся ураган уже повлиял на работу аэропортов, прогнозируются задержки рейсов.

    Несколько недель назад в Москве произошел сильнейший ураган. По последним данным, его жертвами стали 17 человек, десятки людей получили травмы, инфраструктуре города был нанесен серьезный урон.

    8 Фото.
    8 Фотографий
    РИА Новости / Владимир Астапкович, Рамиль Ситдиков, Валерий Мельников, Геннадий Мельник
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    Автор: Алексей Громов
    #москва #ураган
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