Пьяный мужчина в Петербурге изрезал ножом жену и детей, пока они спали

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Санкт-Петербург, 30 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали отца, который ночью изрезал двух детей и супругу. К счастью, все остались живы. Больше всего пострадала 12-летняя девочка. Сейчас она находится в реанимации. Ее мать — в больнице в тяжелом состоянии.

Еще один пострадавший — 16-летний юноша — находится в состоянии средней тяжести.

Глава семейства остался дома, где на следующий день его и задержала полиция.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в пять часов утра поступило сообщение о том, что в квартире на проспекте Обуховской обороны произошло вооруженное нападение — 49-летний отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на родственников с ножом, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».