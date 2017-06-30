На Украине пьяные сестры сняли свою гибель в жутком ДТП на видео

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Изюм, 30 июня. В украинском городе Изюм поездка пьяных сестер на BWW обернулась смертельным ДТП. В Сети появилось видео последних минут в жизни девушек, транслировавших происходящее в Instagram.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции по Харьковской области, смертельная авария случилась в ночь на 29 июня на проспекте Независимости. 24-летняя девушка за рулем иномарки не справилась с управлением, после чего машина слетела с проезжей части и врезалась в опору электросети. Свидетели ДТП вызвали бригаду скорой помощи, но она оказалась бессильна. Автоледи погибла на месте, а жизнь ее 16-летней сестры оборвалась по дороге в больницу, передает Телеканал 360.

Известно, что сестры транслировали поездку в Instagram. На записи видно, что девушки выпивают, смеются и советуют подписчикам присоединиться.