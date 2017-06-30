Православные активисты умоляют бога вразумить Учителя и запретить «Матильду»

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Москва, 30 июня. Православные активисты из движения «Царский крест» заявили, что каждый день возносят «Всенародную соборную молитву по соглашению ко Господу Вседержителю», в которой просят запретить выход на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда».

Текст молитвы активисты опубликовали в своем паблике в соцсети «ВКонтакте». В ней участники «Царского креста» называют фильм кощунственным и оскверняющим «память Святых Царственных Мучеников». Помимо запрета фильма активисты просят «вразумить всех создателей его».

Эту молитву, по словам членов движения, они читают каждое воскресенье.В своем сообщении в соцсети они также призывают «добрых православных людей» обратиться к своим священникам, чтобы те также проводили регулярные службы о запрете «Матильды».