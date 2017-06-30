Алеппо: САА зачистила от боевиков два города на юго-востоке провинции

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Алеппо, 30 июня. Подразделения правительственных войск Сирии продвигаются в направлении Ракки от населенного пункта Итрия.

Командование сирийской армии сообщило, что группировка проправительственных войск установила контроль над двумя населенными пунктами в юго-западной части провинции Алеппо. Поселения Хирбет Каср аль-Митайя и Джебель Аркуб полностью освобождены от боевиков террористических группировок.

Отмечается, что в данный момент войска находятся в 15 километрах от опорных позиций сирийской армии в городе Итрия. Группировка войск движется в направлении провинции Ракка, в которой курдские отряды «Сирийских демократических сил» ведут активные столкновения с боевиками.