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Милонов предупредил Полтавченко о риске превращения хрущевок в «братские могилы»
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    Милонов предупредил Полтавченко о риске превращения хрущевок в «братские могилы»

    14:01  30 Июня 2017  /обновлено: 14:02  30 Июня 2017
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    Милонов предупредил Полтавченко о риске превращения хрущевок в «братские могилы»

    Москва, 30 июня. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с призывом ускорить сроки проведения реновации жилья.

    Милонов предупредил Полтавченко о риске превращения хрущевок в «братские могилы»

    «Это позволит модернизировать нормативно-правовую базу в этой области, ускорить процесс реновации жилья, а также снять социальную напряженность среди населения», — отметил он.

    Милонов подчеркнул, что в настоящее время процесс переселения затягивается, в связи с чем обветшалые хрущевки могут «превратиться в братские могилы», сообщает New Inform.               

    Автор: Геннадий Плющев
    #милонов #полтавченко
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    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    8:04  30 Июня 2017
    6100

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Москва, 29 июня. Известная британская автомобильная компания Aston Martin представила новый экстремальный спорткар Vulcan AMR Pro. Стоимость автомобиля составляет не менее двух миллионов долларов.

    Созданием спорткара Vulcan AMR Pro занималось новое отделение компании Aston Martin Racing. У суперкара появились дополнительные спойлеры, изменилась форма сплиттера, а сзади появилось двухэтажное антикрыло.

    Aston Martin представил сверхбыстрый спорткар Vulcan AMR Pro

    Двигатель автомобиля обладает мощностью в 820 лошадиных сил. Добиться такой мощности удалось благодаря семилитровому двигателю и 12-ти цилиндрам. Отмечается, что AMR Pro не имеет права выезда на стандартную дорогу из-за мощности своего двигателя.

    Автор: Алексей Громов
    #aston martin #vulcan amr pro
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