Милонов предупредил Полтавченко о риске превращения хрущевок в «братские могилы»
Москва, 30 июня. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с призывом ускорить сроки проведения реновации жилья.
«Это позволит модернизировать нормативно-правовую базу в этой области, ускорить процесс реновации жилья, а также снять социальную напряженность среди населения», — отметил он.
Милонов подчеркнул, что в настоящее время процесс переселения затягивается, в связи с чем обветшалые хрущевки могут «превратиться в братские могилы», сообщает New Inform.