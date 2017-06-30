Гроза, сильный ливень и ураган: в Москве начался разгул стихии

В Избранное

Москва, 30 июня. В российской столице в пятницу начался сильный ливень вместе с мощным ураганом. На видеозаписях, которые разместили очевидцы в Сети, можно увидеть, как раздаются раскаты грома, а сильный ветер раскачивает деревья.

Ранее в МЧС уже предупреждали, что скорость ветра в пятницу в Москве будет составлять 19-24 метра в секунду. По городу и области ожидается сильный ливень, гроза и град.

Ведомство рекомендует москвичам не парковать автомобили под деревьями, пешеходам обходить рекламные щиты и непрочные конструкции.

[larapressGallery]10[/larapressGallery]

Напомним, что на выходных в российской столице установится жаркая погода. Синоптики ожидают потепления до 28 градусов.