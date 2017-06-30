Минфин РФ объединит Резервный фонд с Фондом национального благосостояния

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Казань, 30 июня. Минфин принял решение объединить Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов.

Силуанов рассказал, что у ведомства есть решение об объединении всех резервных фондов в один.

Также министр сообщил о намерении за этот год накопить, а в следующем году направить на финансирование дефицита бюджета 623 млрд рублей. Эти средства в Резервном фонде образуются за счет продажи нефти по цене выше 40 долларов за баррель.

От пополнения Фонда национального благосостояния было решено отказаться в связи с изменениями в экономике.