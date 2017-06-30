Минфин РФ объединит Резервный фонд с Фондом национального благосостояния
Казань, 30 июня. Минфин принял решение объединить Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов.
Силуанов рассказал, что у ведомства есть решение об объединении всех резервных фондов в один.
Также министр сообщил о намерении за этот год накопить, а в следующем году направить на финансирование дефицита бюджета 623 млрд рублей. Эти средства в Резервном фонде образуются за счет продажи нефти по цене выше 40 долларов за баррель.
От пополнения Фонда национального благосостояния было решено отказаться в связи с изменениями в экономике.
«Цены на нефть сократились, и мы сейчас не пополняем фонды. Те пополнения, которые у нас в этом году будут осуществлены, пойдут на восстановление Резервного фонда», — уточнил Силуанов.